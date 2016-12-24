В Мордовии осужденный хотел дать взятку сотруднику УФСИН за нужную характеристику

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В лечебном исправительном учреждении № 19 УФСИН по РМ в ходе проведения отделом собственной безопасности оперативно-розыскных мероприятий был задержан осужденный при попытке дать взятку сотруднику.
Мужчина обратился к начальнику отдела по воспитательной работе с осужденными с предложением за денежное вознаграждение в размере десяти тысяч рублей подготовить положительную характеристику для своего условно-досрочного освобождения. О попытке склонения его к получению взятки начальник отдела сообщил в правоохранительные органы.
По данному факту возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки.
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Мордовский госуниверситет выйдет на новый уровень взаимодействия с лицеем для одаренных детей
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