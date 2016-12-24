В Саранске отремонтировали пешеходный мост через реку Инсар

Администрация Саранска сообщила о проведенном ремонте пешеходного моста через реку Инсар, соединяющего Центр и Химмаш в районе улиц Полежаева и Кузнецкой. Ранее в социальных сетях горожане обращали внимание на необходимость покоса растительности возле лестниц, а также указывали, что дощатый настил требует ремонта.



Информация была передана в Дирекцию коммунального хозяйства и благоустройства, на место были направлены рабочие для скоса травы. Через несколько дней был организован комиссионный осмотр моста, который показал, что сооружение действительно требует частичной замены досок пешеходной части. На днях муниципальное предприятие провело на мосту ремонтные работы.