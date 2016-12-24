Музей им. Эрьзи приглашает молодых художников на лекцию «Отношения галереи и художника»

Своя рука - владыка
Бывшего директора Торгово-промышленной палаты РМ осудили за махинацию
Сегодня, 16 июля, в конференц-зале музея (Коммунистическая, 61) состоится лекция Марины Мамедовой (Тольятти) «Отношения галереи и художника. Как зарабатывать художнику».
Марина Мамедова – выпускник Британской школы дизайна (Основы галерейного бизнеса), основатель галереи MUZEY (2020), участник фестиваля стрит-арта «Угория» (2021). Лектор расскажет о том, чем отличается профессия современного художника от других видов деятельности, как оформить свое творчество и творческую личность юридически, какие методы экономически выгодного взаимодействия художника и галереи приняты в современном мире.
Начало в 18:00. Приглашаются молодые художники, студенты творческих специальностей. Вход свободный. Обязательно использование СИЗ.
Так же напоминаем, что с 16 по 18 июля, с 9 до 21:00, на «Мордовия Арене» (Gate 4) ждут всех желающих на прогулки, способствующие погружению в среду образов и смыслов, кропотливо создаваемых участникам фестиваля современных искусств «Угория».
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Бывшего директора Торгово-промышленной палаты РМ осудили за махинацию
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