С 17 по 31 июля в Саранске определят победителей V летней Спартакиады молодежи России в трёх видах спорта

С 17 по 20 июля юниорские команды из 12 субъектов страны будут оспаривать право на лидерство в дисциплине велоспорт-ВМХ. В борьбе примет участие и сборная велогонщиков региона-13. Местом проведения состязаний станет ГБУ РМ «СШОР по велоспорту» (ул. Строительная, 13А).

Программа соревнований:

17 июля — день приезда

10.00 - 13.00 – заседание комиссии по допуску участников (холл 2 этаж) ул. Строительная 13А

15.30 - 16.00 — заседание судейской коллегии с представителями команд, (холл 2 этаж), просмотр трассы, ул. Строительная 13А

16.00 - 16.40 – официальная тренировка (юниорки)

16.40 - 17.20 – официальная тренировка (юниоры)

18 июля

09.30 - 10.00 – официальная тренировка (юниорки)

10.00 - 10.30 – официальная тренировка (юниоры)

10.40 - 12.00 – гонка на время (квалификационные заезды – гонка «Классик»)

12.20 - 12.40 – гонка на время (финал - гонка «Классик»)

13.00 - 14.20 – гонка на время (квалификационные заезды - гонка «Эстафета»)

14.40 - 15.00 — гонка «Эстафета» - финал

19 июля

10.00 - 10.30 – официальная тренировка (юниорки)

10.30 - 11.00 – официальная тренировка (юниоры)

11.10 - 12.00 – гонка «Классик»: мото заезды

12.20 - 13.00 – гонка «Классик»: квалификационные заезды (1/4, 1/2, финалы)

14.00 – награждение: гонка «Классик», гонка «Эстафета», командный зачёт

20 июля - день отъезда

Также в рамках V летней Спартакиады молодежи России в Саранске пройдут финалы по шоссейному велоспорту (23 - 28 июля) и футболу (23 - 31 июля).

Оператором данных соревнований является спортивный центр «Старт». Для обеспечения безопасности участников Спартакиады реализован комплекс мер (рекомендации Роспотребнадзора), направленных на снижение риска передачи коронавирусной инфекции: состязания пройдут без зрителей, торжественные церемонии открытия и закрытия отменены.