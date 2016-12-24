С 17 по 31 июля в Саранске определят победителей V летней Спартакиады молодежи России в трёх видах спорта

«Взятки в белых халатах»
В Мордовии по подозрению в получении взятки задержан врач-онколог филиала больницы ФСИН России
С 17 по 20 июля юниорские команды из 12 субъектов страны будут оспаривать право на лидерство в дисциплине велоспорт-ВМХ. В борьбе примет участие и сборная велогонщиков региона-13. Местом проведения состязаний станет ГБУ РМ «СШОР по велоспорту» (ул. Строительная, 13А).
Программа соревнований:
17 июля — день приезда
10.00 - 13.00 – заседание комиссии по допуску участников (холл 2 этаж) ул. Строительная 13А
15.30 - 16.00 — заседание судейской коллегии с представителями команд, (холл 2 этаж), просмотр трассы, ул. Строительная 13А
16.00 - 16.40 – официальная тренировка (юниорки)
16.40 - 17.20 – официальная тренировка (юниоры)
18 июля
09.30 - 10.00 – официальная тренировка (юниорки)
10.00 - 10.30 – официальная тренировка (юниоры)
10.40 - 12.00 – гонка на время (квалификационные заезды – гонка «Классик»)
12.20 - 12.40 – гонка на время (финал - гонка «Классик»)
13.00 - 14.20 – гонка на время (квалификационные заезды - гонка «Эстафета»)
14.40 - 15.00 — гонка «Эстафета» - финал
19 июля
10.00 - 10.30 – официальная тренировка (юниорки)
10.30 - 11.00 – официальная тренировка (юниоры)
11.10 - 12.00 – гонка «Классик»: мото заезды
12.20 - 13.00 – гонка «Классик»: квалификационные заезды (1/4, 1/2, финалы)
14.00 – награждение: гонка «Классик», гонка «Эстафета», командный зачёт
20 июля - день отъезда
Также в рамках V летней Спартакиады молодежи России в Саранске пройдут финалы по шоссейному велоспорту (23 - 28 июля) и футболу (23 - 31 июля).
Оператором данных соревнований является спортивный центр «Старт». Для обеспечения безопасности участников Спартакиады реализован комплекс мер (рекомендации Роспотребнадзора), направленных на снижение риска передачи коронавирусной инфекции: состязания пройдут без зрителей, торжественные церемонии открытия и закрытия отменены.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии по подозрению в получении взятки задержан врач-онколог филиала больницы ФСИН России
В Саранске проезд на транспорте со скидкой станет дешевле на 5 рублей
Жители Пензенской области получили сроки за торговлю наркотиками в Саранске
В Саранске уборку магистральных дорог выполняют с использованием хлорсодержащих растворов
Под предлогом снятия порчи мошенница выманила у жительницы Саранска более 80 тысяч рублей
Артём Здунов встретился с игроками футбольного клуба «Саранск»
В Саранске руководство массажного салона обвинили в вовлечении сотрудниц в занятие проституцией
В Саранске оперативники УФСБ вычислили «схрон» с оружием криминальной бригады
В Саранске суд вынес приговор по делу о межрегиональной группе наркодиллеров
В Саранске из-за жалоб горожан поработают с очистными сооружениями