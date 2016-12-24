По уголовному делу Алексея Гришина назначено предварительное слушание

Денежное отправление
В Мордовии районные почтовые начальники попались на масштабных хищениях
По громкому уголовному делу 46-летнего Алексея Гришина в Ленинском суде Саранска на 21 июля назначено предварительное слушание. Рассматриваться будет эпизод с хищением денег при строительстве «Стадиона водных видов спорта».
Как считает следствие, по указанию Алексея Гришина в смете при строительстве стадиона была искусственно завышена стоимость лифтового оборудования. В итоге бюджету был причинен ущерб на сумму в 52 тысячи долларов США (в рублевом эквиваленте на тот момент - 1 532 352 рубля).
Соответственно, Гришин обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Сейчас доктор экономических наук с богатой управленческой биографией в материалах дела фигурирует в качестве консультанта по экономике и финансам ООО «Мордовдевелопмент».
В ходе предварительного следствия Алексей Гришин вину свою в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью.
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В Мордовии районные почтовые начальники попались на масштабных хищениях
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