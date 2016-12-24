«Навигаторы детства» и финалисты «Большой перемены» вместе помогли преодолеть последствия стихийных бедствий в Крыму

Будущие советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями в Международном детском центре «Артек» провели для финалистов конкурса «Большая перемена» командный квест «Нескучные игры РДШ», результатом которой стала гуманитарная помощь для пострадавшей от наводнения школе №12 города Ялта. В процессе прохождения станций участники зарабатывали РДШ-коины, которые Российское движение школьников монетизировало в настоящие деньги.

В рамках финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» состоялось уникальное взаимодействие участников проекта «Навигаторы детства» с финалистами конкурса. Яркий интерактив «Нескучные игры РДШ» представлял собой 6 интерактивных площадок, на которых участники не просто выполняли задания, но и набирали баллы – РДШ-коины, которые затем суммировались и конвертировались в деньги для того, чтобы помочь преодолеть последствия наводнения в ялтинской средней школе №12.

«Нескучные игры РДШ» основаны на принципах командной работы и развивают новые нейронные связи благодаря нестандартным форматам каждой из 6-ти станций квеста, которые, в свою очередь, рассказывают о направлениях деятельности Российского движения школьников: экология, краеведение, творчество, спорт, наука, медиа. Например, на станции «Экология» участники попробовали соблюдать экологическое равновесие. Каждый участник интерактива приобщился к важному и общему делу – помощь пострадавшей от наводнения школе! Ну и кроме того, теперь каждый из них знает, как присоединиться к РДШ и найти соратников по своим интересам в абсолютно любой сфере», – координатор проекта «Навигаторы детства» в Брянской области Сергей Шишкин.

На следующий день ребята отправились в Ялту, там в школе № 12 они вручили гуманитарную помощь, приобретенную на монетизированные баллы, которые ребята получили за «Нескучные игры РДШ».

15 июля 2021 года, в день передачи гуманитарной помощи МБОУ «Ялтинская средняя школа № 12 с углублённым изучением иностранных языков», администрация школы рассказала о том, как устранялись последствия наводнения.

«В день наводнения родители наших учеников и 100 человек Всероссийского студенческого корпуса спасателей оперативно пришли к нам на помощь. Все помогают и сегодня: вот и РДШ тоже откликнулись, мы очень рады, что узнали про эту организацию, хоть и совсем недавно. Каждый день мы убираемся в подвале, каждый день вытираем стены и обеззараживаем, но нам требуется серьезный ремонт: ведь к 1 сентября школа, конечно же, должна быть готова открыть двери для детей. Спасибо РДШ за их вклад в восстановление нашей школы!» – поделилась директор МБОУ «Ялтинская средняя школа № 12 Валентина Николаевна Кабанова.