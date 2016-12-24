В Луховке машина сбила на пешеходном переходе 22-летнюю девушку

Артём Здунов сделал прививку от коронавируса
Врио Главы Мордовии заявил, что чувствует себя хорошо
По данным Госавтоинспекции республики, 14 июня около 8 часов утра на улице Рабочая в Луховке 23-летний молодой человек за рулем «ВАЗ-21102» сбил на дороге 22-летнюю девушку. Барышня так торопилась, что побежала по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В результате она с различными травмами была госпитализирована в больницу. Водитель трезв, в отношении него составлены административные материалы за езду без полиса ОСАГО и управление авто при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена. На данном участке автодороги над проезжей частью отсутствовали дублирующие дорожные знаки «Пешеходный переход».
Поделиться в соц. сетях:
Врио Главы Мордовии заявил, что чувствует себя хорошо
Артём Здунов встретился со спортсменами, которые представят Россию на Олимпийских играх в Токио
В Саранске оперативники УФСБ вычислили «схрон» с оружием криминальной бригады
Под предлогом снятия порчи мошенница выманила у жительницы Саранска более 80 тысяч рублей
В Мордовии 53-летний шантажист вымогал у начальницы деньги за пикантный компромат
В Мордовии пригородные поезда с 15 августа будут ходить по новому графику
Бывшего директора Торгово-промышленной палаты РМ осудили за махинацию
Двукратный призер Олимпийских игр по спортивной ходьбе Денис Нижегородов проходит службу в отделе специального назначения УФСИН по РМ
Артём Здунов встретился с игроками футбольного клуба «Саранск»
В Саранске медсестре дали 7 лет за похищенные препараты