В Луховке машина сбила на пешеходном переходе 22-летнюю девушку

По данным Госавтоинспекции республики, 14 июня около 8 часов утра на улице Рабочая в Луховке 23-летний молодой человек за рулем «ВАЗ-21102» сбил на дороге 22-летнюю девушку. Барышня так торопилась, что побежала по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В результате она с различными травмами была госпитализирована в больницу. Водитель трезв, в отношении него составлены административные материалы за езду без полиса ОСАГО и управление авто при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена. На данном участке автодороги над проезжей частью отсутствовали дублирующие дорожные знаки «Пешеходный переход».