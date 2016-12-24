В Саранске состоится открытый турнир по киберспортивной дисциплине «World of Warships» на Кубок Ушакова!

Соревнования пройдут в рамках праздничных мероприятий, посвященных празднованию 20-летия канонизации русского флотоводца Феодора Ушакова. Данное мероприятие обещает стать самым масштабным игровым событием в нашем регионе. К участию допускаются игроки старше 14 лет. Максимальное количество команд - 16. Число игроков в команде - 3. Отборочные соревнования пройдут в онлайн-формате.

Ярким и запоминающимся событием станут полуфинальные и финальные морские сражения, которые состоятся в офлайн формате на базе ООО «Байтэкс» (г. Саранск, ул. Советская 105а) - 5 августа. На протяжении всего игрового дня участников и зрителей ждёт насыщенная развлекательная программа: онлайн трансляция боёв, тематические активности, розыгрыши, возможность пообщаться с известными игровыми блогерами и представителями компании разработчиков.

Призовой фонд турнира составит 175 тысяч рублей! Организаторами соревнований выступают Министерство информатизации и связи РМ и ООО «Байтэкс».

1 место - 100 000 рублей

2 место - 50 000 рублей

3 место - 25 000 рублей

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