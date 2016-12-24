В Саранске могут сделать открытый массовый просмотр выступлений спортсменов Мордовии на Олимпийских играх

14 июля Врио Главы РМ Артём Здунов встретился со спортсменами - участниками летних Олимпийских игр в Токио. Евгений Клещенко, Александр Катышев и Наталья Суворова выйдут на старт в дисциплине велоспорт-BMX, а Эльвира Хасанова поборется за медали в спортивной ходьбе на 20 км.



Артём Здунов пожелал нашим спортсменам удачи на стартах и выразил уверенность, что они составят достойную конкуренцию на главных состязаниях планеты.



«Мы очень горды, что у нас шесть спортсменов от республики выступают на олимпиаде. Я вижу, что вы настроены на настоящую борьбу. Желаю вам успешных стартов, мы будем за вас болеть, обязательно будем смотреть каждое выступление. Даже на расстоянии вы почувствуете нашу поддержку», - сказал руководитель региона.



Каждый спортсмен приедет в Японию за три дня до начала соревнований и покинет ее на второй день после выступлений – таковы эпидемиологические ограничения. Все велосипедисты, участвующие в Олимпийских играх, уже прошли вакцинацию. Сами состязания пройдут без зрителей. Заезды BMX состоятся 29 и 30 июля с 4-00 до 6-00 по московскому времени. Ходоки выйдут на 20-километровый маршрут 6 августа в 10-30. И.о. министра спорта и молодежной политики РМ Александру Савилову поручено организовать трансляции на виртуальных площадках. Если будет возможность, в Саранске сделают открытый массовый просмотр.



Спортсмены поблагодарили руководителя региона за поддержку и пообещали приложить все силы, чтобы в истории Мордовии появились новые олимпийские призеры. 16 июля команда вылетает в Хабаровск, чтобы привыкнуть к часовому поясу и пройти акклиматизацию.



Напомним, что кроме велосипедистов и легкоатлетки от Мордовии на Олимпиаду в Токио поедут еще 2 спортсмена. Борцы греко-римского стиля Артём Сурков и Сергей Емелин уже находятся на сборах во Владивостоке. Наш представитель будет также на паралимпиаде - легкоатлет Евгений Швецов выступит в забегах на 100, 200 и 400 метров.