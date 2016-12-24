15 июля в Саранске возможны гроза и порывистый ветер

Деньги из резервного фонда
Универсальный зал на площади Тысячелетия в Саранске достроят за 851 миллион рублей
По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля днем в Саранске и местами по Республике Мордовия ожидается гроза и порывы ветра до 18 м/с.
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Универсальный зал на площади Тысячелетия в Саранске достроят за 851 миллион рублей
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