15 июля в Саранске возможны гроза и порывистый ветер

Репортер

По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля днем в Саранске и местами по Республике Мордовия ожидается гроза и порывы ветра до 18 м/с.

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