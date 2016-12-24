В Саранске свыше 300 детей-сирот включены в список на предоставление жилья

Наш город

Как сообщает саранская мэрия, по состоянию на 1 июля 2021 года по городскому округу в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, включены 364 человека.

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