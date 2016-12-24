«Пропавшая» в Саранске девушка сама пришла домой

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14 июля в столице Мордовии поступило сообщение о розыске без вести пропавшей 28-летней жительницы Пролетарского района, которая 13 июля ушла из дома по улице Коваленко, и до настоящего времени ее местонахождение было неизвестно.
На розыск без вести пропавшей был ориентирован личный состав отдела полиции. Опрашивались родственники и друзья девушки. В настоящий момент ее местонахождение установлено. Местная жительница сама пришла домой. По ее словам, она просто гуляла. Жизни и здоровью разыскиваемой вред не причинен.
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Мордовский госуниверситет выйдет на новый уровень взаимодействия с лицеем для одаренных детей
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