В Мордовии выявили 58 новых случаев заболевания коронавирусом

Репортер

По информации регионального оперативного штаба на 14 июля, за сутки в Мордовии выявлено 58 случаев коронавируса, 42 человека выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике по республике зафиксировано 2 новых летальных случая. Скончалась женщина 1946 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония. Сопутствующее заболевание – гипертоническая болезнь.

Скончался мужчина 1944 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.

За период пандемии в республике зафиксировано 22740 случаев коронавируса. 

20292 человека выздоровели.

362 человека умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 14 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
1015 человек на стационарном лечении;
1844 человека под наблюдением дома.

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