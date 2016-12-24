В Саранске полиция объявила в розыск пропавшую 28-летнюю девушку

Денежное отправление
В Мордовии районные почтовые начальники попались на масштабных хищениях
Полиция в Саранске устанавливает местонахождение без вести пропавшей Иксановой Анастасии Владимировны, 1993 года рождения. Девушка 13 июля ушла из дома по улице Коваленко, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 25-30 лет, рост 165 см., худощавого телосложения, волосы длинные, глаза карие.
Была одета: спортивный костюм красного цвета, черные кроссовки.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 29-77-01, 76-08-80.
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В Мордовии районные почтовые начальники попались на масштабных хищениях
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