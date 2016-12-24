В Саранске полиция объявила в розыск пропавшую 28-летнюю девушку

Полиция в Саранске устанавливает местонахождение без вести пропавшей Иксановой Анастасии Владимировны, 1993 года рождения. Девушка 13 июля ушла из дома по улице Коваленко, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост 165 см., худощавого телосложения, волосы длинные, глаза карие.

Была одета: спортивный костюм красного цвета, черные кроссовки.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 29-77-01, 76-08-80.