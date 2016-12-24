Бывшая сотрудница банка получила срок за хищение 750 тысяч рублей у клиента

13 июля 2021 года Ленинский районный суда Саранска вынес приговор 37-летней Наталье Тарасовой за хищение 750 тысяч рублей у клиента банка. Старший менеджер – операционист финансового учреждения ввела в заблуждение своих коллег и сняла со счета чужие деньги.

Махинацию женщина провернула в октябре 2019 года. Сначала она в служебной банковской программе удалила номер телефона одного из вкладчиков, чтобы тот оставался в неведении о перемещении денег с его счета. А потом просто убедила старшего менеджера банка перекинуть свыше 750 тысяч рублей с банковского счета жертвы на свой. При этом она наплела коллегам небылицы про родственные связи с вкладчиком и мотивировала этот перевод возникшей у ее мнимого родственника экстренной потребностью в деньгах, дескать, все делается с согласия клиента.

Заполучив чужие деньги, Наталья Тарасова распорядилась ими по своему усмотрению. В ходе судебного разбирательства женщина вину признала полностью, в содеянном раскаялась. В итоге ей было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Учитывая, что у осужденной на иждивении имеется малолетний ребенок, суд отсрочил приведение приговора в исполнение до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, а именно до августа 2029 года.

Приговор в законную силу не вступил.