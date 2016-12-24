В Мордовии пьяному угонщику авто дали год лишения свободы

Афера на 2,5 миллиона рублей
Бывший опер по особо важным делам МВД по Республике Мордовия попался на махинации с жилищной субсидией
29-летний житель Чамзинского района за пьяные «покатушки» на чужом автомобиле получил год лишения свободы в колонии строгого режима. Так суд оценил действия мужчины в рамках уголовной статьи за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.
В апреле этого года полицейским Чамзинского района поступило сообщение местного жителя об угоне у него автомобиля «Мицубиси Галант». По словам потерпевшего, это произошло после застолья со спиртным в компании знакомого. После принятия «на грудь» приличной порции спиртного владелец авто заснул, а при пробуждении не обнаружил ни товарища, ни ключей от автомобиля, ни самого транспортного средства.
Угнанная иномарка была обнаружена инспекторами ГИБДД в ходе проведения проверки автомобильного потока. По подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения был остановлен автомобиль «Мицубиси Галант», который и значился угнанным. Сотрудники ГИБДД в отношении нетрезвого мужчины составили протокол, автомобиль был изъят и возвращен владельцу. С машиной, к счастью, ничего не случилось, что никак не повлияло на уголовное преследование ее «временного пользователя».
Поделиться в соц. сетях:
Бывший опер по особо важным делам МВД по Республике Мордовия попался на махинации с жилищной субсидией
По оценке экспертов РИА Новости, в Мордовии доля находящегося за чертой бедности населения составляет 17,6 процентов
По сообщениям от граждан в республике задерживается каждый девятый нетрезвый водитель
В Мордовии 53-летний шантажист вымогал у начальницы деньги за пикантный компромат
Житель Саранска отдал мошенникам 950 тысяч рублей
В Саранске бейджи о вакцинации прицепят продавцы всех рынков города
Двукратный призер Олимпийских игр по спортивной ходьбе Денис Нижегородов проходит службу в отделе специального назначения УФСИН по РМ
В Саранске уборку магистральных дорог выполняют с использованием хлорсодержащих растворов
Универсальный зал на площади Тысячелетия в Саранске достроят за 851 миллион рублей
В Саранске медсестре дали 7 лет за похищенные препараты