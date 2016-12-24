В Мордовии пьяному угонщику авто дали год лишения свободы

29-летний житель Чамзинского района за пьяные «покатушки» на чужом автомобиле получил год лишения свободы в колонии строгого режима. Так суд оценил действия мужчины в рамках уголовной статьи за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.

В апреле этого года полицейским Чамзинского района поступило сообщение местного жителя об угоне у него автомобиля «Мицубиси Галант». По словам потерпевшего, это произошло после застолья со спиртным в компании знакомого. После принятия «на грудь» приличной порции спиртного владелец авто заснул, а при пробуждении не обнаружил ни товарища, ни ключей от автомобиля, ни самого транспортного средства.

Угнанная иномарка была обнаружена инспекторами ГИБДД в ходе проведения проверки автомобильного потока. По подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения был остановлен автомобиль «Мицубиси Галант», который и значился угнанным. Сотрудники ГИБДД в отношении нетрезвого мужчины составили протокол, автомобиль был изъят и возвращен владельцу. С машиной, к счастью, ничего не случилось, что никак не повлияло на уголовное преследование ее «временного пользователя».