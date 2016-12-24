В Саранске оштрафовали 20 автовладельцев за парковку машин на газоне

Наш город

По информации саранской мэрии, в столице Мордовии состоялось очередное заседание Административной комиссии городского округа. На заседании было рассмотрено 23 протокола о нарушении закона «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия», среди которых наибольшая часть касалась размещения автотранспорта на зеленой зоне. Штрафные санкции в соответствии с законом настигли 20 автовладельцев, оставлявших свои машины на зеленых газонах. 

По закону «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия» размещение транспортного средства на зеленой зоне влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Заметим, что в конце июня администрация города уже сообщала о такого рода штрафах для владельцев авто. Тогда также упоминались 20 протоколов о «зеленых нарушениях» – только за весь июнь.

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