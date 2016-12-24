В Саранске в рамках месячника проверят неблагополучные семьи

По информации Администрации Саранска, в период с 15 июля по 15 августа 2021 года в Ленинском районе города будет проводиться месячник «Неблагополучная семья». Цель проведения мероприятия - выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, выявление фактов жестокого обращения с детьми, нарушения их прав и законных интересов. Кроме того, в фокусе внимания будет подготовка детей из неблагополучных семей к новому учебному году.

В рамках месячника представителями учреждений системы профилактики планируется провести посещение семей, с целью контроля условий, в которых проживают несовершеннолетние.