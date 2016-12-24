В Саранске мужчина разбился насмерть при падении с трубы котельной

По информации Следственного комитета по Республике Мордовия, в Саранске

проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины 1981 года рождения.



По предварительным данным, днем 12 июля 2021 года в столице Мордовии мужчина сорвался с трубы котельной на недействующей территории предприятия. Он упал с высоты в 32 метра при демонтаже металлических конструкций. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте.



Следователем СК проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы случившегося. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Следственные органы просят родственников погибшего обратиться в следственный отдел по адресу: г.Саранск, ул.Войнова, 25А/1, телефон – 75-83-75.