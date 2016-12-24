В Атюрьевском районе жители Рязанской области похитили ограды с территории кладбища

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В дежурную часть полиции Атюрьевского района 8 июля поступило сообщение о хищении с территории кладбища в селе Усть-Рахмановка металлических оград, общей массой две тонны и бензопилы. Ущерб составил более 21 тысячи рублей.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Как выяснилось, кладбищенские воры были гастролерами из Рязанской области. 20-летний парень вместе с 27-летней родственницей были задержаны по месту их жительства в поселке Шилово. Они не стали отпираться и признались в содеянном.
7 июля злоумышленники целенаправленно приехали на личном автомобиле «Газель» на кладбище села Усть-Рахмановка, чтобы поживиться за чужой счет. Они похитили оставленный без присмотра электроинструмент, а также старые ограды, приготовленные смотрителем кладбища для сдачи в пункт приема металла. Погрузив все в машину, парочка вернулась в родное село, где ограды немедленно отправились на металлолом. С этой операции дуэт заработал 10 тысяч рублей. При этом бензопилу гастролеры оставили себе в личное пользование.
Теперь за этот вояж жителям Рязанской области предстоит ответить по уголовной статье «Кража».
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По сообщениям от граждан в республике задерживается каждый девятый нетрезвый водитель
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