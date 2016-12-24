В Саранске строится дом на улице Серадзской для переселенцев из аварийного жилья

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В Саранске медсестре дали 7 лет за похищенные препараты
Фото из инстаграм-аккаунта Петра Тултаева
«Дом на Серадзской строится в рамках нацпроекта. В него будут переселены 218 человек из аварийного жилья. Строители работают ударными темпами: приступили в январе, сейчас выполнена кладка 8 этажей из 9-ти. К концу года новоселье справят в 75 квартирах», - рассказал Глава города Петр Тултаев.
Мэр напомнил, что недалеко от этого дома – на 1-й Набережной строится детский сад на 250 мест, который также должен быть готов к концу года.
«К слову, с 2013 по 2020 год в Саранске было введено в эксплуатацию 20 дошкольных образовательных организаций и реконструировано два корпуса действующих садов. Всего создано почти 4300 мест. Для малышей строятся настоящие дворцы, создаются очень хорошие условия», - отметил Петр Тултаев.
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