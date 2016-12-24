В Саранске неизвестный похитил из магазина 19 пачек сливочного масла

Полицейские в Саранске устанавливают личность и местонахождение молодого человека, который может быть причастен к совершению кражи.

По предварительным данным, 10 июля в период с 17:37 до 17:40 указанный гражданин из сетевого магазина по улице Сущинского в Саранске похитил 19 пачек сливочного масла.

Приметы: на вид 18-20 лет, рост 170-180 см, худощавого телосложения. Был одет: кофта темно-синего цвета, шорты клетчатые, темные кроссовки, кепка черного цвета. При себе имел темный рюкзак.

Если вам, что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-54, 29-77-60 или 102.