В Саранске неизвестный похитил из магазина 19 пачек сливочного масла

Чемпион в погонах
Двукратный призер Олимпийских игр по спортивной ходьбе Денис Нижегородов проходит службу в отделе специального назначения УФСИН по РМ
Полицейские в Саранске устанавливают личность и местонахождение молодого человека, который может быть причастен к совершению кражи.
По предварительным данным, 10 июля в период с 17:37 до 17:40 указанный гражданин из сетевого магазина по улице Сущинского в Саранске похитил 19 пачек сливочного масла.
Приметы: на вид 18-20 лет, рост 170-180 см, худощавого телосложения. Был одет: кофта темно-синего цвета, шорты клетчатые, темные кроссовки, кепка черного цвета. При себе имел темный рюкзак.
Если вам, что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-54, 29-77-60 или 102.
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Двукратный призер Олимпийских игр по спортивной ходьбе Денис Нижегородов проходит службу в отделе специального назначения УФСИН по РМ
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