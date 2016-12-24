В Саранске 34-летний водитель разбил в хлам «BMW 525i»

Инъекции на вынос
В Саранске медсестре дали 7 лет за похищенные препараты
По данным Госавтоинспекции республики, 10 июня в Саранске 34-летний мужчина средь бела дня улетел в кювет за рулем скоростного «BMW 525i». На дороге в п. Пушкино водитель иномарки не справился с управлением транспортного средства и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП управлявший авто «гонщик» госпитализирован, 23-летний пассажир доставлялся в больницу и после оказания медицинской помощи отпущен домой.
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В Саранске медсестре дали 7 лет за похищенные препараты
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