Житель Саранска прикинулся жертвой ограбления, чтобы оправдать потерю денег

В столице Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, устроившего перед полицейскими дилетантский спектакль с рассказом об ограблении. Неубедительную «сценическую миниатюру», где молодой человек прикинулся жертвой неизвестного налетчика, полицейские быстро раскусили. Теперь парню придется ответить по уголовной статье «Заведомо ложный донос» (наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет).

В июне 18-летний житель города сообщил в полицию о том, что на него напал неизвестный. Этот злоумышленник похитил у него кошелек с денежными средствами, а во время драки нанес бедолаге несущественные раны в область живота и ноги. Орудовал нападавший чем-то вроде ножа.

Молодого человека предупредили об уголовной ответственности за ложный донос, однако в отделе полиции он не стал менять своих показаний. По данному факту было возбуждено уголовное дело статье «Грабеж».

Правоохранители провели необходимые мероприятия, в результате которых выяснилось, что на самом деле на юношу никто не нападал. В ходе повторного допроса он признался, что кошелек с 2 тысячами рублей просто потерял. А выдумал все про ограбление, чтобы родители поверили в криминальный характер исчезновения денег, иначе бы ему не спустили такого глупого ротозейства. Раны же он нанес себе сам для придания достоверности своей «легенде».