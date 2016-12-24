В Саранске не восстановлено благоустройство после разрытий на 202 участках

Начальник Административно-технической инспекции Саранска Алексей Вахтеров на оперативном совещании в мэрии доложил, что на сегодняшний день на территории города в работе находятся 259 разрешений на производство работ, по 57 адресам работы ведутся в рамках ордера. Не восстановлено благоустройство после разрытий по 202 адресам.

Мэр Саранска Петр Тултаев поручил тщательно следить за сроками соблюдения выполнения земляных работ. - «Недопустимо, когда организации раз за разом продлевают разрешения на производство работ. Нужно делать все в сжатые сроки». Он также отметил, чтобы профильные структурные подразделения активнее и предметнее работали с собственниками торгово-офисных помещений в части приведения в порядок входных групп и фасадов зданий.

«Все, кто этим должен заниматься, выйдите из кабинетов. Активнее, предметнее и конкретнее занимайтесь такими вопросами», - указал градоначальник.