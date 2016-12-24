В Мордовии число ковидных пациентов в больницах выросло до 1000 человек

Наркота в гипсе
В Саранске суд вынес приговор по делу о межрегиональной группе наркодиллеров
Как сообщает региональный оперативный штаб, в Мордовии по данным на 12 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
1000 человек находятся на стационарном лечении;
1839 человек под наблюдением дома.
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В Саранске суд вынес приговор по делу о межрегиональной группе наркодиллеров
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