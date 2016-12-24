Жуткое ДТП в Лямбирском районе Мордовии унесло жизни двух человек

По информации Госавтоинспекции республики, 9 июля в Лямбирском районе Мордовии произошло ДТП, унесшее жизни 2 человек. Около двух часов дня на 163 км автодороги «подъезд к г. Саранск от ФАД М-5 «Урал»» 71-летний мужчина за рулем «Hyundai Сreta» врезался в остановившийся впереди автомобиль «Nissan X-Trail». Водитель японского джипа пропускал встречный транспорт, чтобы повернуть налево.

После удара сзади «Nissan X-Trail» откинуло на полосу встречного движения, где в него врезался «МАЗ-53366-021», который двигался прямо со встречного направления. В результате ДТП 31-летний и 63-летняя пассажиры автомобиля «Nissan X-Trail» от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. 64-летний водитель «Nissan X-Trail», а также 21-летняя и 8-летняя пассажиры «Hyundai Greta» с различными травмами госпитализированы в лечебные учреждения. Водители «Hyundai Greta» и «МАЗ-53366-021» трезвы, у водителя «Nissan X-Trail» взята кровь на анализ.

Заметим, что 71-летний водитель «Hyundai Сreta» в 2021 году 12 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости на 21-40 км/час.