В Саранске проверят потенциально опасные участки теплотрасс и сети водоснабжения

Cовещание в Администрации Cаранска в понедельник, 12 июля, традиционно для летнего периода началось с обсуждения хода подготовки к отопительному сезону 2021-2022 г. Директор Департамента городского хозяйства Игорь Бутяйкин рассказал, что подготовка инженерных систем многоквартирных домов, котельных и тепловых пунктов идет в штатном режиме. - «По состоянию на 9 июля по городу промывка проведена в 78,2% многоквартирных домов, имеющих центральное отопление, опрессовка – в 28,3%. Также проводится текущий ремонт кровель, межпанельных швов и остекление».



Глава города Петр Тултаев напомнил, что к 1 сентября подготовительные мероприятия должны быть завершены. - «Самое главное, чтобы все рапорты соответствовали действительности. Учитывайте, что зима строго спросит, поэтому картину «рисуйте» реальную, а для этого чаще надо выходить из кабинета, ходить по земле. Не должно быть такого, чтобы для нас зима наступила неожиданно. Мы знаем управляющие компании, которые из года в год отстают в подготовке, для нас это не секрет. Если где нужно, привлекайте жилищную инспекцию».

Мэр Саранска также акцентировал внимание ответственных на том, чтобы были проведены необходимые работы на потенциально опасных участках теплотрасс и сетях водоснабжения. - «Все эти участки знаем, понимаем, что износ сетей большой. Тем не менее, надо стараться, чтобы эти места ликвидировать».