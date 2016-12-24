В Мордовии от коронавируса скончались еще две женщины

По данным регионального оперативного штаба на 12 июля, за сутки в Мордовии выявлено 58 случаев коронавируса, 41 человек выписан с выздоровлением

В федеральной статистике по республике зафиксировано 2 новых летальных случая. Скончалась женщина 1975 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1941 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

За период пандемии в республике зафиксировано 22625 случаев коронавируса. 20208 человек выздоровели. 357 человек умерли от коронавируса как основной причины.