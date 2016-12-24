В Старошайговском районе полицейские поймали «алкогольного рецидивиста»

На прошедшей неделе в Старошайговском районе Мордовии администратор сетевого магазина сообщил в полицию о хищении неизвестным 8 бутылок столового вина общей стоимостью около 3 тысяч рублей. Оперативники в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Московской области, ранее судимый за имущественное преступление.

Молодой человек был задержан в течение дежурных суток и доставлен в отдел полиции, где признался в содеянном. Воспользовавшись моментом, он вынес из помещения магазина упаковку со спиртным, положил ее в багажник личного автомобиля и спокойно уехал. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Но самое любопытное, что житель Московской области ранее уже привлекался к административной ответственности за хищение 7 бутылок водки и одной бутылки коньяка из этого же магазина.