В Саранске пациент расплатился в стоматологической клинике фальшивой купюрой

Загнали на панель
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В Саранске банковские работники сообщили полицейским, что при пересчете денежной выручки, поступившей из стоматологической клиники города, обнаружена поддельная денежная купюра Банка России номиналом 1 тысяча рублей.
В ходе выезда на место сотрудники УЭБиПК МВД по РМ установили, что прибор идентификации подлинности банкнот в клинике отсутствует. Наличность при поступлении от пациентов администраторами проверяется визуально. Кто именно расплатился поддельной денежной купюрой, сотрудникам неизвестно.
МВД по Республике Мордовия в очередной раз обращает внимание граждан и должностных лиц, работающих с наличными деньгами, о необходимости проявлять бдительность при расчетах, а в случае обнаружения подозрительных купюр, незамедлительно обращаться в органы внутренних дел по телефону «02».
При обнаружении фальшивых денег не пытайтесь избавиться от них путем совершения расчетных операций. В противном случае наступает уголовная ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег). Российским законодательством за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
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