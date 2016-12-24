Мэр Саранска призвал бизнес поучаствовать в благоустройстве сквера Подольских курсантов

Юрист в деле
В Саранске доцент юридического факультета МГУ им. Н.П. Огарева попалась на взятках
В субботу во второй половине дня мэр Саранска Петр Тултаев провел объезд городских территорий. Он осмотрел ход работ по благоустройству парка на улице Т. Бибиной, а также побывал в сквере Подольских курсантов.
«В 2022 году для благоустройства вами выбран сквер Подольских курсантов. Спасибо всем, кто закладывал его много лет назад. Жду предложения, будем совместно определять, чем наполнить сквер, правда, в рамках отведённого финансирования, - отметил Петр Тултаев. - Не исключено, что при реализации проекта по благоустройству будет использована форма частно-государственного партнерства. Призываю общественность и бизнес участвовать в подобных проектах».
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В Саранске доцент юридического факультета МГУ им. Н.П. Огарева попалась на взятках
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