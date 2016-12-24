В театре кукол Мордовии готовят премьеру на обновленной сцене

Возможности обновленной сцены и современного сценического оборудования покажет Государственный театр кукол Республики Мордовия в спектакле о народном художнике Мордовии Ф. В. Сычкове. В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» в театре был проведен капитальный ремонт и реконструкция сцены и сценического оборудования.

Новая многофункциональная и многоуровневая сцена состоит из 10 самостоятельных планшетов. Она способна изменять уровень, что дает возможность режиссеру и художнику-постановщику делать пространство спектакля сложным и динамичным. Дополнять театральное действо проецированными картинками или анимированными задниками стало возможно с помощью приобретенного широкоугольного проектора.

Большое значение имеет новое светозвуковое оборудование. Картинка, которую видит ребенок, должна быть яркой, зрелищной, а звуковое сопровождение – чистым и полифоничным.

Обновленному залу добавили уюта и кресла-трансформеры, в которых удобно расположится и малышу, и подростку, и взрослому зрителю.