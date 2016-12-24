При сжигании мусора житель Саранска получил ожоги II и III степени

8 июля 2021 года в 19 часов 41 минуту в пожарно-спасательную службу города Саранск поступило сообщение о пожаре в Ленинском районе по адресу улица Попова, дом 74-А. В результате пожара уничтожен мусор на площади 2 кв.м.

При сжигании мусора получил термические ожоги лица, шеи, верхних и нижних конечностей II-III степени (30%), а также термоингаляционное поражение верхних дыхательных путей мужчина, 1990 года рождения.

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия напоминает, что согласно Постановлению Правительства Республики Мордовия от 1 июля 2021 года №306, на территории всей республики продлен особый противопожарный режим!

Поэтому, будьте внимательны и осторожны, а также соблюдайте правила особого противопожарного режима:

- не разводите огонь, в том числе с использованием любого оборудования в лесах, парках, скверах и местах массового отдыха населения;

- не сжигайте мусор, листву, тополиный пух, отходы производства и потребления, сухую траву;

- не бросайте не затушенные окурки и спички в траву;

- строго пресекайте шалость с огнем;

- не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые, могут послужить линзой и спровоцировать возгорание травы.

В случае возникновения пожара незамедлительно звоните по телефону 101 или 112.