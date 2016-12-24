В Саранске на сессии горсовета увеличили расходы бюджета

Сегодня в Администрации города состоялась 32-я сессия Совета депутатов городского округа Саранск шестого созыва. В ней принял участие Глава городского округа Саранска Пётр Тултаев.

На прошедшей сессии депутаты утвердили изменения в бюджет городского округа Саранск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Необходимость внесения очередных изменений связана с изменением объема межбюджетных трансфертов и объема собственных доходов, поступающих в бюджет городского округа Саранск. С учетом предлагаемых изменений доходная часть бюджета на 2021 год составит 6 750 279 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета на 2021 год увеличивается на 363 498,6 тыс. рублей из-за изменения объема межбюджетных трансфертов и объема собственных доходов. Межбюджетные трансферты будут направлены на цели, соответствующие условиям их предоставления: на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета, на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию ЖКХ, на финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий, связанных со статусом столицы Республики Мордовия и решение других социальных задач.

Собственные доходы городского округа Саранск направляются на вопросы, связанные с содержанием и благоустройством муниципальных территорий, установку видеокамер в образовательных учреждениях, а также на капитальный ремонт автодороги по улице Фурманова.

С учетом предлагаемых изменений расходная часть бюджета городского округа Саранск на 2021 год составит 7 043 855,4 тыс. рублей, дефицит бюджета – 293 576,4 тыс. рублей.

Также депутаты утвердили дату вынесения на публичные слушания проекта решения Совета депутатов городского округа Саранск «О внесении изменений в Устав городского округа Саранск», которым предусматривается приведение Устава городского округа Саранск в соответствие действующим редакциям отдельных федеральных законов. Публичные слушания состоятся 30 июля в здании Администрации Ленинского района в 17:00.