В Мордовии выявили 55 новых случаев коронавируса и зафиксировали три смерти

Репортер

По данным регионального оперативного штаба на 9 июля, за сутки в Мордовии выявлено 55 случаев коронавируса, 41 человек выписан с выздоровлением.

В федеральной статистике по республике зафиксировано 3 новых летальных случая. Скончался мужчина 1950 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1951 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.

Скончался мужчина 1950 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, сахарный диабет 2 типа. Осложнение –  двусторонняя полисегментарная пневмония.

За период пандемии в республике зафиксировано 22453 случая коронавируса. 20085 человек выздоровели. 351 человек умер от коронавируса как основной причины.

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