В Саранске мотоциклист на «Сузуки» неудачно обогнал иномарку

Репортер

По информации республиканской Госавтоинспекции, днем 8 июля  на 21 км автодороги «Саранск –  Рузаевка» 23-летний мотоциклист на «Сузуки» устроил ДТП, в результате которого у пострадавшей иномарки была раскурочена левая сторона. Дополнительную «прелесть» моменту придает то обстоятельство, что «мотогонщик» был без полиса ОСАГО. Молодой человек на «Сузуки» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении и совершавшим маневр поворота налево автомобилем «Ситроен С4». В результате ДТП водитель мотоцикла бригадой СМП доставлялся в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Водители трезвы.

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