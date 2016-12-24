В Саранске застолье уголовников закончилось поножовщиной

В Саранске конфликт бывших зеков в ходе домашнего застолья закончился госпитализацией двух участников «посиделки» в больницу. 8 мая к полицейским Саранска поступило сообщение медиков, что из квартиры дома по улице Веселовского с ножевыми ранениями скорая привезла двух мужчин - 34-летнего хозяина жилища и его 31-летнего знакомого из Лямбирского района.

В ходе выезда на место происшествия сотрудники уголовного розыска установили, что в квартире собралась кампания из нескольких человек, ранее неоднократно судимых. Во время воспоминаний уголовников о своем криминальном прошлом между ними произошел конфликт на почве разногласий по поводу занимаемого ими неформального положения в местах лишения свободы. В итоге по пьяной лавочке все перессорились и передрались, а два участника застолья и вовсе получили ножевые ранения.

В ближайшее время за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью перед судом предстанет один из любителей помахать ножом - 32-летний житель Мордовии. Второй, 50-летний бывший зек, также имеет все шансы вскоре оказаться на скамье подсудимых - расследование уголовного дела по его «ножевой атаке» продолжается.