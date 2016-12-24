В Саранске застолье уголовников закончилось поножовщиной

Хлоркой по вирусу
В Саранске уборку магистральных дорог выполняют с использованием хлорсодержащих растворов
В Саранске конфликт бывших зеков в ходе домашнего застолья закончился госпитализацией двух участников «посиделки» в больницу. 8 мая к полицейским Саранска поступило сообщение медиков, что из квартиры дома по улице Веселовского с ножевыми ранениями скорая привезла двух мужчин - 34-летнего хозяина жилища и его 31-летнего знакомого из Лямбирского района.
В ходе выезда на место происшествия сотрудники уголовного розыска установили, что в квартире собралась кампания из нескольких человек, ранее неоднократно судимых. Во время воспоминаний уголовников о своем криминальном прошлом между ними произошел конфликт на почве разногласий по поводу занимаемого ими неформального положения в местах лишения свободы. В итоге по пьяной лавочке все перессорились и передрались, а два участника застолья и вовсе получили ножевые ранения.
В ближайшее время за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью перед судом предстанет один из любителей помахать ножом - 32-летний житель Мордовии. Второй, 50-летний бывший зек, также имеет все шансы вскоре оказаться на скамье подсудимых - расследование уголовного дела по его «ножевой атаке» продолжается.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске уборку магистральных дорог выполняют с использованием хлорсодержащих растворов
Руководитель республики проконтролировал ход дорожных работ в Саранске и Рузаевке
Именитому фигуранту дела о взятке продлили срок содержания под стражей
В Мордовии будут судить стремительных наркодилеров из Саратовской области
В Мордовии ежедневно фиксируется до 70 случаев пневмоний с поражением легких более 30%
Житель Саранска отдал мошенникам 950 тысяч рублей
Опрос Народного фронта: 31% населения не могут заниматься спортом из-за финансовых проблем
В Саранске усилят проверки соблюдения масочно-перчаточного режима
Жители Пензенской области получили сроки за торговлю наркотиками в Саранске
В Мордовии районные почтовые начальники попались на масштабных хищениях