В Мордовии дуэт наркодилеров получил 13 лет колонии на двоих

В Саранске вынесли очередной приговор по наркотическим статьям. 19-летняя уроженка Камчатского края и 25-летний гражданин Республики Таджикистан обвинялись в торговле наркотическими средствами в крупном размере. Дилеров поймали за руку в ноябре 2020 года сотрудники УНК МВД по РМ.

Следователи установили, что с июня по ноябрь 2020 года парочка по интернету получала данные о тайниках с оптовыми партиями «химии»в Московской и Пензенской областях. Забирая «товар» они привозили его в арендованную в Саранске квартиру, где фасовали на розничные и мелкооптовые партии, которые потом также раскидывали по тайникам.

Все оборудованные ими «закладки» с наркотическими средствами располагались в лесном массиве на территории Саранска. За каждую из них молодым людям полагалось денежное вознаграждение в размере 500 рублей. Прямо скажем, невеликая «премия» за столь рискованное криминальное ремесло, сулящее при поимке долгие годы заключения.

При попытке сбыта очередной партии синтетического наркотика парочка была задержана сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД. При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у них 40 пакетиков с наркотическим средством. Кроме того, в ходе произведенного обыска на съемной квартире молодых людей обнаружен и изъят полимерный пакет с «химией» весом 100 граммов. Всего они успели приобрести с целью последующего сбыта у неустановленного следствием лица более 620 граммов наркотического средства.

Свою вину в совершенных преступлениях они признали в полном объеме, в содеянном раскаялись. Приговором суда каждому назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания девушке – в исправительной колонии общего режима, парню – в исправительной колонии строгого режима.