В мордовской колонии огромной ромашкой отметили День семьи, любви и верности

Репортер

В исправительной колонии № 14 УФСИН по РМ в День семьи, любви и верности находящиеся за решеткой женщины смастерили огромную ромашку, на лепестках которой разместили  фотографии своих семей и рисунки.

Как отмечается, проведение такого рода мероприятий в исправительных учреждениях позволяет психологические ориентировать осужденных на укрепление семейных ценностей.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Без улучшений

В Мордовии ежедневно фиксируется до 70 случаев пневмоний с поражением легких более 30%

Обряд обогащения

Под предлогом снятия порчи мошенница выманила у жительницы Саранска более 80 тысяч рублей

Рейтинг благосостояния

По оценке экспертов РИА Новости, в Мордовии доля находящегося за чертой бедности населения составляет 17,6 процентов

В гости за золотом

В Саранске «золотой донжуан» получил срок за хищение ювелирных украшений

Чемпион в погонах

Двукратный призер Олимпийских игр по спортивной ходьбе Денис Нижегородов проходит службу в отделе специального назначения УФСИН по РМ

1
Заказать рекламу
1
1
1