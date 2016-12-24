В мордовской колонии огромной ромашкой отметили День семьи, любви и верности

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В исправительной колонии № 14 УФСИН по РМ в День семьи, любви и верности находящиеся за решеткой женщины смастерили огромную ромашку, на лепестках которой разместили фотографии своих семей и рисунки.
Как отмечается, проведение такого рода мероприятий в исправительных учреждениях позволяет психологические ориентировать осужденных на укрепление семейных ценностей.
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В Мордовии ежедневно фиксируется до 70 случаев пневмоний с поражением легких более 30%
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