В мордовской колонии огромной ромашкой отметили День семьи, любви и верности

В исправительной колонии № 14 УФСИН по РМ в День семьи, любви и верности находящиеся за решеткой женщины смастерили огромную ромашку, на лепестках которой разместили фотографии своих семей и рисунки.

Как отмечается, проведение такого рода мероприятий в исправительных учреждениях позволяет психологические ориентировать осужденных на укрепление семейных ценностей.