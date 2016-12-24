В Саранске три часа искали пропавшую 15-летнюю девочку

«Прощай, оружие»
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8 июля около 12:00 в дежурную часть полиции Саранска поступило сообщение о без вести пропавшей несовершеннолетней. Заявление в полицию написала мама 15-летней девочки. Женщина пояснила, что накануне вечером дочь ушла из дома и не вернулась.
На поиск школьницы был ориентирован весь личный состав отдела полиции. Оперативники опрашивали одноклассников, друзей и знакомых девочки, устанавливались адреса ее возможного нахождения.
В результате проводимых поисковых мероприятий в 15:00 сотрудники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних ОП№4 УМВД обнаружили разыскиваемую в Пролетарском районе Саранска. Она прогуливалась одна по бульвару Веденяпиных. Выяснилось, что девочка ночевала у своей подруги.
В настоящее время она передана родителям. С подростком работают инспекторы ПДН. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины, побудившие девушку к такому поступку.
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