23-летний парень получил срок за драку на танцполе в клубе Саранска

За драку в ночном клубе Саранска 23-летний житель Ромодановского района схлопотал реальный срок заключения. Несколько ударов в лицо и в живот оппонента потянули на 2 года колонии общего режима.

В Саранске вынесен приговор в отношении 23-летнего жителя Ромодановского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

О совершенном преступлении в полицию поступило сообщение из больницы в сентябре прошлого года. В медицинское учреждение с закрытой травмой живота и разбитым лицом был госпитализирован 24-летний житель Чамзинского района.

Как пояснил потерпевший, телесные повреждения ему были причинены в ночном клубе, расположенном по улице Косарева в Саранске. В развлекательном заведении у него случилась стычка с ранее незнакомым парнем. Молодые люди начали выяснять отношения прямо на танцполе. Во время конфликта 23-летний житель Ромодановского ударил противника по лицу, отчего тот упал на пол. В довершение он стал пинать поверженного оппонента, пока его не скрутили сотрудники охраны развлекательного заведения.

Потерпевший дома почувствовал себя плохо и обратился в районную больницу. Сотрудники уголовного розыска установили личность совершившего преступление в кратчайшие сроки. Молодой человек был задержан. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, и подписка тут же изменилась на двухлетнее пребывание за колючей проволокой.