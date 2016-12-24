В Мордовии будут производить танк-контейнеры для перевозки СПГ и водорода

8 июля в Мордовию с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Вместе с Врио Главы Мордовии Артёмом Здуновым полпред посетил завод «Рузхиммаш», который является одним из крупнейших российских производителей грузового подвижного состава, а также оборудования для нефтехимической и газовой промышленности.

О производственных возможностях предприятия гостям рассказал управляющий директор Валерий Ларин. «Сегодня «Рузхиммаш» входит в ТОП-3 предприятий России с долей рынка 18,6 %. Линейка продукции включает свыше 80 моделей подвижного состава. Многие из них не имеют аналогов в России и СНГ и отличаются повышенной грузоподъемностью, увеличенным сроком службы, расширенным перечнем перевозимых грузов. Максимальная мощность предприятия – 12 тысяч вагонов в год», - отметил он.

Было подчеркнуто, что программа стратегического развития компании «РМ Рейл», куда входит завод «Рузхиммаш», включает проект по строительству завода криогенного оборудования. Новые выделенные линии позволят уже в 2022 году начать изготовление танк-контейнеров, предназначенных для перевозки СПГ и водорода.