В Саранске 34-летний мужчина ответит в суде за нелепую смерть приятеля

Рейтинг на новоселье
В Мордовии семьям нужно почти 8 лет копить деньги на свою квартиру
Следственный комитет по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, по неосторожности отправившего на тот свет своего приятеля.
По версии следствия, 8 мая 2021 года на крыльце многоквартирного дома по улице Энгельса в Саранске между двумя горячими жителями Юго-Запада произошла ссора. Как пояснил в ходе допроса фигурант уголовного дела, знакомый оскорбил его сожительницу. В ответ обвиняемый ударил оппонента кулаком по лицу. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения потерпевший не удержался на ногах и упал, ударившись головой о бетонную поверхность. С места происшествия он был доставлен в медицинское учреждение, где через несколько дней скончался от тупой закрытой травмы головы, осложнившейся отеком головного мозга. Теперь «защитник женской чести» будет держать в суде ответ за причинение смерти по неосторожности.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии семьям нужно почти 8 лет копить деньги на свою квартиру
В Саранске бейджи о вакцинации прицепят продавцы всех рынков города
Именитому фигуранту дела о взятке продлили срок содержания под стражей
Под предлогом снятия порчи мошенница выманила у жительницы Саранска более 80 тысяч рублей
Житель Саранска отдал мошенникам 950 тысяч рублей
В Саранске руководство массажного салона обвинили в вовлечении сотрудниц в занятие проституцией
Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день
В Саранске прошло «антивирусное» совещание с представителями предприятий потребительского рынка
В Саранске медсестре дали 7 лет за похищенные препараты
В Саранске будут судить сексуального «охотника» на женщин