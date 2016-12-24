В Саранске 34-летний мужчина ответит в суде за нелепую смерть приятеля

Следственный комитет по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, по неосторожности отправившего на тот свет своего приятеля.



По версии следствия, 8 мая 2021 года на крыльце многоквартирного дома по улице Энгельса в Саранске между двумя горячими жителями Юго-Запада произошла ссора. Как пояснил в ходе допроса фигурант уголовного дела, знакомый оскорбил его сожительницу. В ответ обвиняемый ударил оппонента кулаком по лицу. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения потерпевший не удержался на ногах и упал, ударившись головой о бетонную поверхность. С места происшествия он был доставлен в медицинское учреждение, где через несколько дней скончался от тупой закрытой травмы головы, осложнившейся отеком головного мозга. Теперь «защитник женской чести» будет держать в суде ответ за причинение смерти по неосторожности.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.