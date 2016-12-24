За пандемию в Мордовии от коронавируса скончались 348 человек

По данным оперативного штаба на 8 июля, за сутки в Мордовии выявлено 53 случая коронавируса, 42 человека выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике по республике зафиксировано 2 новых летальных случая.

Скончался мужчина 1962 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония. Сопутствующее заболевание – гипертоническая болезнь.

Скончалась женщина 1962 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония.

За период пандемии в республике зарегистрировано 22398 случаев коронавируса.

20044 человека выздоровели. 348 человек умерли от коронавируса как основной причины.