За пандемию в Мордовии от коронавируса скончались 348 человек

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По данным оперативного штаба на 8 июля, за сутки в Мордовии выявлено 53 случая коронавируса, 42 человека выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике по республике зафиксировано 2 новых летальных случая.
Скончался мужчина 1962 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония. Сопутствующее заболевание – гипертоническая болезнь.
Скончалась женщина 1962 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония.
За период пандемии в республике зарегистрировано 22398 случаев коронавируса.
20044 человека выздоровели. 348 человек умерли от коронавируса как основной причины.
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