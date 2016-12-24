В Мордовии мужчине дали 3 года условно за сломанную ногу бывшей любовницы

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Суд вынес приговор по делу сельского «любовного треугольника» в мордовском райцентре Кадошкино. Бывший любовник сломал ушедшей от него сожительнице ногу. Причиной послужило нелестное сравнение с новым ухажером переменчивой женщины.
Как было установлено в ходе предварительного следствия, в феврале этого года в гости к 46-летнему жителю Кадошкино завилась его бывшая дама сердца. Парочка решила «обмыть» это деревенское рандеву. Во время застолья 48-летняя женщина стала оскорблять хозяина дома. При этом она сравнивала его со свои новым избранником, и сравнение это было явно не в пользу мужских достоинств отставного кавалера. Разозленный этими неприятными сопоставлениями хозяин жилища сбил с ног наглую особу. А потом зачем-то дважды прыгнул на ногу, лежавшей на полу женщины.
Прошло какое-то время, и бывшие гражданские супруги вновь продолжили распивать спиртное. Более того, дама осталась в доме знакомого на несколько дней, несмотря на ухудшение состояния здоровья и отек ноги. В конечном итоге, ее забрал новый сожитель и доставил в больницу.
Проведенное судебно-медицинское исследование установило, что в результате полученного телесного повреждения потерпевшей был причинен закрытый косо-винтообразный перелом бедренной кости со смещением отломков, что повлекло за собой тяжкий вред здоровью. В отношении ее бывшего кавалера было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Свою вину в совершенном преступлении тот не отрицал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно
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В Саранске усилят проверки соблюдения масочно-перчаточного режима
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