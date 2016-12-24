В Саранске 83-летний водитель сбил на пешеходном переходе двух человек

«Прощай, оружие»
В Мордовии оперативники УФСБ ликвидировали 2 подпольных оружейных мастерских
По информации Госавтоинспекции республики, около 10 часов 7 июля в Саранске на ул. Гагарина 83-летний мужчина за рулем «Нивы» сбил на пешеходном переходе двух человек - 38-летнюю женщину и 6-летнего мальчика. Они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора и почему-то выпали из поля зрения водителя, поворачивающего налево. В результате ДТП женщина была осмотрена на месте происшествия бригадой скорой медицинской помощи, а несовершеннолетний с различными травмами был доставлен в ГБУЗ РМ «ДРКБ». Водитель трезв, в его отношении составлен административный материал по ст.12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам).
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В Мордовии оперативники УФСБ ликвидировали 2 подпольных оружейных мастерских
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