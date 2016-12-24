15 мая в Саранске пройдет благотворительный хоккейный матч между Сборной Мордовии и ХК «POLICEMAN»

«Жаворонок» с монеткой для лидера Мордовии
Врио Главы Мордовии Артём Здунов 17 апреля с рабочей поездкой посетил Дубенский район.
Благотворительность от Ушакова продолжается. В честь 20-летия с момента канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова состоится матч со звёздами хоккея, на котором будут присутствовать дети из детских домов и школ-интернатов.
15 мая Сборная Мордовии встретится с хоккейным клубом «POLICEMAN» Офицерской хоккейной лиги в Ледовом дворце г. Саранска.
Перед игрой легендарные звезды «Динамо» Василий Первухин, Сергей Петренко и Мисхат Фахрутдинов проведут мастер-класс для воспитанников СШОР Мордовии по хоккею. Дети из детских домов и школ-интернатов также смогут принять участие в предматчевых активностях. Кроме того будут проводиться различные спортивные игры, музыкальные выступления.
Ребята приедут на благотворительный хоккейный матч из своих школ и домов-интернатов, чтобы зарядиться бодростью и оптимизмом и поучаствовать в колоссальном спортивном празднике. Также организаторы приготовили памятные призы, подарки и сертификаты для воспитанников 9 детских домов и школ-интернатов Мордовии.
Благотворительный матч проходит при непосредственной поддержке врио Главы Республики Мордовия Артёма Алексеевича Здунова.
Организаторы этого большого доброго дела – Российская секция Международной Полицейской Ассоциации.
Врио Главы Мордовии Артём Здунов 17 апреля с рабочей поездкой посетил Дубенский район.
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