Задержан Алексей Меркушкин

Депутат Государственной Думы России Александр Хинштейн сообщил о задержании в Москве бывшего вице-премьера правительства Мордовии Алексея Меркушкина по делу о взятке начальнику отделения республиканского Центробанка Александру Тренькину.

В своем телеграм-канале Александр Хинштейн высказался определенно. - «Да, мои источники подтверждают: Алексей Меркушкин был задержан сегодня в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь рейсом СУ-1842 в Минск.

Задержание проводили сотрудники УЭБиПК МВД по Мордовии в рамках уголовного дела о даче взятки начальнику отделения ЦБ по Мордовии Александру Тренькину.

В настоящее время Меркушкина-мл. везут в Мордовию, где ему планируют предъявить обвинение по ст. 291 УК РФ.

Напомню, что месяц назад я направил запрос Генпрокурору о непринятии мер в отношении Алексея Меркушкина, несмотря на прямые улики и доказательства, уличающие его в этом и других расследуемых преступлениях».

Бывший управляющий отделением Национального банка по РМ Александр Тренькин загремел под следствие по подозрению в мздоимстве в начале этого года. По данным правоохранителей, в 2015 году Национальный банк по РМ проводил проверку в «Мордовпромстройбанке», у которого оказалось недостаточно денежных резервов для покрытия возможных убытков. Соответственно, были введены ограничения, запрещавшие банку привлекать новые денежные средства. В конечном счете, все могло закончиться отзывом лицензии и крахом финансовой организации. Вячеслав Брыков (занимавший тогда должность председателя совета директоров «Мордовпромстройбанка») и Алексей Гришин (он был один из совладельцев финансового учреждения) этого допустить не могли.

В результате переговоров выход был найден - Александр Тренькин предложил решить вопрос за 7 миллионов рублей. За эти деньги управляющий отделением Национального банка по РМ обещал отозвать все карательные предписания, вынесенные по результатам проверки. Главное было как-то замаскировать взятку. Решили, что лучшим вариантом будет ее оформление под видом приобретения у Тренькина акций кондитерской фабрики «Ламзурь». Пакет ценных бумаг фабрики, стоимостью 41 тысяча рублей, Брыков и Гришин приобретали за сумасшедшую сумму в 7 миллионов рублей! Но фактически они покупали у Тренькина не акции, которые им были совершенно ни к чему, а возможность «Мордовпромстройбанку» и дальше находиться на плаву.

Сейчас 72-летний Александр Тренькин отвечает по статье «Получение взятки в особо крупном размере» (до 15 лет заключения со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или штрафом до 5 миллионов рублей). Он признал в суде свою вину и был выпущен под домашний арест.

Несмотря на казалось бы очевидную ясность в деле Тренькина, депутат Александр Хинштейн направил письмо в Генеральную прокуратуру России с просьбой разобраться, почему следствие игнорирует возможную причастность к даче взятки и Алексея Меркушкина. По данным депутата, в показаниях участников этой коррупционной сделки есть прямые свидетельства, указывающие на Алексея Меркушкина.