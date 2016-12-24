В Мордовии задержаны пятеро полицейских за «наркотический подлог»

Как сообщает Следственный комитет по РМ, в рамках расследования уголовного дела задержаны пятеро сотрудников Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД по РМ. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, незаконном обороте наркотических средств, похищении паспорта. Сегодня же в суд будут направлены ходатайства об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в декабре 2019 года сотрудники полиции склонили жителя Саранска к тому, чтобы он уговорил своего знакомого через Интернет приобрести наркотическое средство якобы для совместного употребления. При этом в случае отказа они угрожали «подсадному товарищу» привлечением к административной ответственности. В дальнейшем они планировали задержать «целевого» покупателя с наркотиками. Правда, в подготовленном сценарии произошел сбой – молодой человек не смог найти тайник-закладку с наркотой. Но его все равно задержали. Под угрозами привлечения к уголовной ответственности по более тяжкому преступлению, сотрудники полиции потребовали от него признаться в приобретении с использованием мобильного телефона наркотического средства.

Затем сами полицейские в ходе поисковых мероприятий обнаружили наркотическое средство, которое самостоятельно извлекли из тайника-закладки. После чего потребовали, чтобы молодой человек положил в карман своей куртки сверток с наркотическим средством и мобильный телефон. После этого в присутствии понятых произвели изъятие у него указанных предметов – это все было должным образом оформлено в полном соответствии с уголовной практикой.

Через некоторое время эти же сотрудники полиции с целью оказания влияния на молодого человека по поиску им лица для незаконного уголовного преследования за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств похитили у него паспорт гражданина Российской Федерации, которым распорядились по собственному усмотрению.

В настоящее время следователем СК по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершённых преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.